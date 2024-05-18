В Ростовской области задержан убийца-педофил

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Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки. Тело ребенка нашли в лесопосадке с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Ростовской области .

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что проезжал по станице Ольгинской, где заметил ранее незнакомую девочку.

Мужчина предложил подвести ребенка домой. Она села в машину, после чего злоумышленник вывез девочку в безлюдное место и убил. Следователь направил ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, 25-летний Руслан из поселка Дорожный Аксайского района работал механиком-водителем и часто брал микрозаймы.