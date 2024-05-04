Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на участника СВО

сегодня в 18:17

Пассажир поезда «Москва — Владивосток» попытался отобрать у проводницы ключи от поезда, а затем 10 раз ударил ножом 25-летнего участника СВО, сообщает Baza .

Как стало известно, 26-летний пассажир хотел выйти посмотреть закат, поэтому попросил ключи от поезда у проводницы. После отказа он попытался забрать ключи силой.

Когда за девушку вступился 25-летний участник СВО, мужчина набросился на него с ножом и нанес 10 ударов.

Нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на станции в Пермском крае.

Военнослужащего госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.