Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на участника СВО
Пассажир поезда 10 раз ударил ножом 25-летнего участника СВО
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Пассажир поезда «Москва — Владивосток» попытался отобрать у проводницы ключи от поезда, а затем 10 раз ударил ножом 25-летнего участника СВО, сообщает Baza.
Как стало известно, 26-летний пассажир хотел выйти посмотреть закат, поэтому попросил ключи от поезда у проводницы. После отказа он попытался забрать ключи силой.
Когда за девушку вступился 25-летний участник СВО, мужчина набросился на него с ножом и нанес 10 ударов.
Нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на станции в Пермском крае.
Военнослужащего госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.