Bloomberg: Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka на 337 млн евро

Американская кондитерская компания Mondelez, производящая сладости Oreo, Alpen Gold, Milka и Toblerone, оштрафована на 337,5 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада. Соответствующее решение озвучила Европейская комиссия (ЕК), сообщает Газета.ru .

Агентство Bloomberg приводит данные ЕК, согласно которым с 2012 по 2019 год Mondelez нарушала закон, когда ограничивала территории в Евросоюзе, на которых оптовики могли перепродавать продукцию.

Помимо этого, на протяжении 14 лет (2006–2020 годы) производитель Milka и Oreo не позволял дистрибьюторам отвечать на запросы продаж в других государствах Европы.

По итогу цены на сладости Mondelez в странах ЕС, которые граничат друг с другом, могли отличаться на 40%, подчеркнули в Еврокомиссии.