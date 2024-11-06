Bloomberg: доллар поднялся до самого высокого уровня с июля на фоне выборов

Агентство Bloomberg отметило, что американские выборы усилили интерес к сделкам, которые зависят от обещаний Дональда Трампа проводить политику протекционизма. Поэтому доллар поднялся до самого высокого уровня с июля, сообщает газета « Известия ».

Зарубежные СМИ отреагировали на результаты выборов в США.

По мнению Times, результаты выборов показали, что американский народ недоволен положением дел в стране. Daily Caller опубликовало карикатуру битвы Харрис с Трампом. В свою очередь, Spectator акцентировал внимание, что республиканцу благоволили «колеблющиеся» штаты.

В Politico подчеркнули, что ситуация привела демократов в отчаяние, а участники кампании Харрис готовятся к поражению. Le Figaro отметили, что кандидаты олицетворяют два разных вида Америки. В The Washington Post написали, что в идеальных условиях выборы проходят мирно и гармонично, но об этом избирательном процессе такого сказать нельзя.

Подобное мнение выразил и ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин. Он считает, что лидерство Трампа и успех республиканцев на выборах в палату представителей привели к краху демократов.

Подсчет голосов за Дональда Трампа и Камалу Харрис продолжается. Официально победитель президентских выборов в США еще не объявлялся, однако республиканца уже поздравляют с победой мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.