Американист Блохин: выборы в США привели к краху демократов

Лидерство Дональда Трампа на выборах президента США и успех республиканцев на выборах в палату представителей привели к краху демократов, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Из прогноза Fox News следует, что кандидат в президенты США от Республиканской партии набирает 277 голосов выборщиков из необходимых 270 для победы.

«(Кандидат в президенты США Камала — ред.) Харрис отстает значительно. А если мы посмотрим более глобально, то мы увидим, что республиканцы выигрывают и конгресс», — сказал Блохин.

Он уточнил, что республиканская партия имеет хорошие шансы занять палату представителей и сенат, что станет абсолютной победой и полным крахом Демократической партии США.

Ранее Fox News сообщал, что на выборах Республиканская партия США получает более половины мест в сенате. Тем самым они лишили демократов контроля над верхней палатой американского конгресса.