Fox: республиканцы лишили демократов контроля над сенатом в США

По информации Fox News, на выборах Республиканская партия США получает половину мест в сенате. Тем самым они лишили демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, сообщает РИА Новости .

Телеканал рассчитал, что республиканцы получают 50 из 100 мест в сенате. Демократическая партия занимает 42 кресла. В нынешнем составе у республиканцев 49 мест, а у демократов — 51. На выборах в палату представителей США также лидируют республиканцы.

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на президентских выборах с 58,1% голосов в американском штате Флорида после подсчета 13% бюллетеней. Его конкурент от демократов Камала Харрис набирает 41,2% голосов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США необходимо преодолеть внутренний раскол в обществе независимо от итогов выборов. По ее словам, главная боль Америки как нации и народа — сделать так, «чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов».