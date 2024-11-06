Трамп опережает Харрис по количеству голосов выборщиков более чем в три раза
Согласно прогнозу Ассошиэйтед Пресс, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на данный момент более чем втрое опережает Камалу Харрис по числу голосов выборщиков на президентских выборах, пишет РИА Новости.
Трампу удалось заручиться 19 голосами, а его конкурентке — только тремя.
Дональд Трамп лидирует с 58,1% голосов в американском штате Флорида после подсчета 13 процентов бюллетеней. При этом его конкурентка Камала Харрис набирает 41,2% голосов.
В США идет день основного голосования на выборах президента.