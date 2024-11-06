Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой»

Украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X (бывш. Twitter) поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он заявил, что ценит приверженность республиканца «к подходу „мир через силу“».

В своем посте Зеленский заявил, что Трамп одержал «впечатляющую победу на выборах». Политик заявил, что вспомнил «замечательную встречу» с республиканцем в сентябре, когда они обсуждали отношения между Киевом и Вашингтоном, «план победы», стратегическое партнерство и способы завершения конфликта на Украине.

«Я ценю приверженность президента Трампа подходу „мир через силу“ в глобальных делах. Именно этот принцип может практически приблизить справедливый мир на Украине», — написал Зеленский.

Вместе с тем официальный подсчет голосов, отданных за Камалу Харрис и Дональда Трампа, продолжается. Имя победителя президентской гонки США пока не объявлялось.