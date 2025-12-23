Bloomberg: акционеры EA одобрили продажу компании Саудовской Аравии за $55 млрд

сегодня в 16:23

Акционеры одного из ведущих разработчиков видеоигр в США Electronic Arts (EA) проголосовали за продажу компании за 55 млрд долларов. Сделка будет проводиться под руководством Суверенного фонда Саудовской Аравии, сообщает американское издание Bloomberg .

Стоимость выкупа составит 210 долларов за акцию. На текущий момент рыночная цена акции составляет 203,79 доллара. При этом до объявления о сделке, в сентябре, цена не поднималась выше 175 долларов.

Группа инвесторов, включающая саудовский фонд, американский инвестфонд Silver Lake и компанию Affinity Partners, принадлежащую зятю главы Белого дома Дональда Трампа Джареду Кушнеру, намерена превратить компанию в частную. Саудовский фонд получит 93,4% акций, Silver Lake — 5,5%, а Affinity Partners — 1,1%.

Из материала следует, что сторонам останется получить лишь соответствующие разрешения от контролирующих органов. Предположительно, сделка может завершиться в I квартале 2027 года. После ее завершения обычные акции EA перестанут торговаться на публичных биржах.

Американский разработчик, созданный в 1982 году, известен спортивными симуляторами FIFA и NHL, а также играми The Sims и Battlefield.

