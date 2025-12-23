Bloomberg: акционеры EA одобрили продажу компании Саудовской Аравии за $55 млрд
Акционеры одного из ведущих разработчиков видеоигр в США Electronic Arts (EA) проголосовали за продажу компании за 55 млрд долларов. Сделка будет проводиться под руководством Суверенного фонда Саудовской Аравии, сообщает американское издание Bloomberg.
Стоимость выкупа составит 210 долларов за акцию. На текущий момент рыночная цена акции составляет 203,79 доллара. При этом до объявления о сделке, в сентябре, цена не поднималась выше 175 долларов.
Группа инвесторов, включающая саудовский фонд, американский инвестфонд Silver Lake и компанию Affinity Partners, принадлежащую зятю главы Белого дома Дональда Трампа Джареду Кушнеру, намерена превратить компанию в частную. Саудовский фонд получит 93,4% акций, Silver Lake — 5,5%, а Affinity Partners — 1,1%.
Из материала следует, что сторонам останется получить лишь соответствующие разрешения от контролирующих органов. Предположительно, сделка может завершиться в I квартале 2027 года. После ее завершения обычные акции EA перестанут торговаться на публичных биржах.
Американский разработчик, созданный в 1982 году, известен спортивными симуляторами FIFA и NHL, а также играми The Sims и Battlefield.
