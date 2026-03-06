Блокада Ормузского пролива вызовет дефицит продовольствия в мире, но не в РФ

В обычное время Ормузский пролив обеспечивает треть мировых поставок удобрений, и его блокада является тревожным сигналом для мирового аграрно-промышленного комплекса. Насколько серьезными будут последствия зависит от продолжительности конфликта, заявил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансовый университета Сергей Толкачев.

Эксперт указывает, что возможность обходных путей поставок либо ограничены (например, у Саудовской Аравии), либо для ряда стран их вообще нет (к таким относятся ОАЭ и Катар). Такие сложности неизбежно приведут к росту цен на сельскохозяйственную продукцию и могут создать ее дефицит.

«Европейский АПК пострадает прежде всего от дефицита азотных удобрений, а такие страны, как Индия, Бразилия, Австралия, на которые приходится порядка 80% экспорта удобрений из стран Залива, рискуют столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия. Потребителей ждет повышение цен на хлеб, яйца, курицу, свинину и ряд других продуктов питания», — считает Толкачев.

Российские поставки удобрений не зависят от прохода через Персидский залив, более того развитие внутреннего производства позволили сформировать устойчивую модель обеспечения сельского хозяйства. Поэтому, в отличие от других стран, конфликт на Ближнем Востоке не скажется на отечественном сельскохозяйственном производстве и итоговой стоимости продовольствия, уверен экономист.