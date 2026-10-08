Бизнес перешел на «овернайт-мышление»: деньги работают каждую ночь

Обороты корпоративного бизнеса на биржевом денежном рынке выросли на 49% за девять месяцев. Компании фактически перешли на «овернайт-мышление»: деньги должны работать каждую ночь, а не лежать без дела до конца месяца. Средний срок размещения теперь составляет всего 1,9 дня, рассказал РИАМО руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Бойко.

Рост оборотов корпоративного бизнеса на биржевом денежном рынке на 49% за девять месяцев имеет под собой несколько слоев, и каждый из них объясняет, почему компании все активнее используют этот инструмент для размещения свободных средств.

«Во-первых, сработал эффект „дорогих денег“. Когда ключевая ставка в предыдущие периоды удерживалась на сверхвысоком уровне — вспомним пиковые 21%, у корпораций возникла жесткая необходимость монетизировать каждый рубль. Банковские депозиты с их спредами и менее гибкими условиями не всегда устраивали крупные и средние компании. Биржевой денежный рынок, где спред между ставками привлечения и размещения в среднем составляет всего 0,03 п. п., стал востребованным инструментом управления ликвидностью», — отметил эксперт.

Второй фактор, по его словам, — организация расчетов и скорость.

«99% корпоративных клиентов работают через профучастников. Сделки РЕПО с Центральным контрагентом позволяют либо привлекать деньги под залог ценных бумаг, либо размещать свободные остатки. В условиях, когда контрагентские риски на внебиржевом рынке требуют отдельного внимания, механизм ЦК стал важным элементом управления такими рисками», — подчеркнул Бойко.

Третий фактор — изменилась сама модель казначейства.

«Раньше бизнес решал дилемму: „положить на депозит на месяц“ или „оставить на счете“. Сегодня инструменты денежного рынка — депозиты с ЦК, РЕПО — позволяют управлять позицией в режиме реального времени. Средний срок размещения составляет всего 1,9 дня», — говорит эксперт.

Именно это, по его словам, и означает переход на «овернайт-мышление»: деньги должны работать каждую ночь, а не оставаться без действия до конца месяца. Бизнес больше не хочет замораживать средства даже на короткий срок — он ищет способ монетизировать каждый рубль ежедневно.

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