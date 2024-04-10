Бизнес-омбудсмен: Петербургу нужно больше трудовых мигрантов
Бизнес-омбудсмен Петербурга предложил увеличить число мигрантов
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин полагает, что Северной столице требуется больше трудовых мигрантов. В настоящее время среди петербургских работников каждый десятый является приезжим, сообщает Neva today.
Подробнее об этом Калугин рассказал в ходе заседания городского Законодательного собрания, которое прошло 10 апреля.
Бизнес-омбудсмен, кроме прочего, отметил, что трудовым мигрантам отходит важная роль в экономиках как развивающихся, так и развитых стран.
По словам Калугина, возможность роста числа иностранных рабочих связана с нынешними демографическими тенденциями.