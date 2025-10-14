Bitget назвала главные причины обвала на крипторынке

Резкое падение криптовалют на прошедших выходных было вызвано сочетанием макроэкономического давления, спровоцированного заявлением президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин на китайский импорт, и внутренней перегретостью рынка, где накопился значительный объем заемных позиций, заявил РИАМО главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли.

«Мы считаем, что недавнее падение крипторынка было вызвано в первую очередь усиливающимся давлением макроэкономических факторов, в частности ростом напряженности в торговых отношениях, что спровоцировало общий уход инвесторов из рисковых активов на глобальных рынках. Этот сдвиг ускорил процесс сокращения заемных позиций, в результате чего всего за сутки было ликвидировано около 20 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, усилило распродажу BTC и ETH, поскольку чрезмерно „разогретые“ позиции начали стремительно закрываться», — отметил Ли.

По его словам, именно сочетание внешнего шока и накопленного внутреннего риска сделало падение столь масштабным. Когда инвесторы начали выходить из рисковых активов, лавинообразные ликвидации по кредитным позициям усилили давление на рынок, а паника только ускорила снижение. При этом Ли подчеркнул, что происходящее не свидетельствует о системных проблемах — речь идет о естественной коррекции после периода перегрева.

«С нашей точки зрения, краткосрочная волатильность может сохраниться. Возможны тесты уровней поддержки в районе 100 000 долларов для BTC и 3600 долларов для ETH. Тем не менее мы рассматриваем текущее снижение как здоровую коррекцию, которая очищает рынок от слабых игроков и создает базу для нового этапа накопления», — добавил аналитик.

По оценке Bitget, в среднесрочной перспективе рынок способен восстановиться: биткоин может укрепиться до 130 000 долларов, а ETH — до 4800 долларов, чему будет способствовать рост институционального спроса на спотовые крипто-ETF и Digital Asset Tokens (цифровые активы, торгуемые на регулируемых площадках и используемые институциональными инвесторами наряду с ETF).

Падение 11 октября стало крупнейшим в этом году: за сутки на рынке было ликвидировано позиций почти на 19 миллиардов долларов. Толчком послужили заявления Трампа о повышении пошлин на китайские товары, которые усилили опасения инвесторов относительно перспектив мировой торговли.

