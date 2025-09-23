Биржевая цена золота вновь обновила исторический максимум

Цена на золото впервые в истории превысила 3,8 тыс долларов за унцию

Цена золота на нью-йоркской бирже Comex во вторник достигла нового исторического максимума, превысив 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию, сообщается на сайте торговой площадки.

К 11:39 по московскому времени декабрьский фьючерс на золото вырос в цене на 25,7 доллара, что составляет 0,68%. Теперь стоимость тройской унции драгоценного металла составляет 3800,8 доллара.

При этом декабрьский фьючерс на серебро вырос на 0,32% и торговался на бирже по цене 44,355 доллара за унцию.

Прошлый исторический максимум стоимости золота на бирже Comex был зафиксирован 22 сентября. В 2024 году драгметалл обошел евро и стал вторым по значимости резервным активом после доллара. Его крупнейшими покупателями выступили Индия, Китай, Турция и Польша.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.