Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex в понедельник утром обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за тройскую унцию, сообщается на сайте торговой площадки.

По состоянию на 09:44 по московскому времени стоимость драгоценного металла составляла 3751,4 доллара за тройскую унцию (+0,54%).

К 10:10 по Москве динамика цен на золото изменилась: стоимость снизилась и составила 3745 долларов за тройскую унцию, показав прирост на 0,37%.

Кроме того, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре текущего года на бирже Comex впервые с 22 августа 2011 года превысила 44 доллара за тройскую унцию.

Прошлый исторический максимум стоимости золота на бирже Comex был зафиксирован 15 сентября. В 2024 году драгметалл обошел евро и стал вторым по значимости резервным активом после доллара. Его крупнейшими покупателями выступили Индия, Китай, Турция и Польша.

