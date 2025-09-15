Цена золота на бирже Comex обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже Comex в понедельник превысила 3,7 тыс. долларов, обновив исторический максимум. Прошлый рекорд был зафиксирован 9 сентября текущего года, сообщается на сайте торговой площадки.

Согласно данным на 16:40 по московскому времени, цена на драгметалл с поставкой в декабре 2025 года составляла 3701,2 доллара за тройскую унцию, что на 0,48% выше предыдущего показателя.

В 18:58 цена на золото продолжила расти и составила 3722,2 доллара за тройскую унцию, увеличившись на 1,05%. Таким образом, был обновлен исторический максимум.

В прошлом году драгметалл обошел евро и стал вторым по значимости резервным активом после доллара. Его крупнейшими покупателями выступили Индия, Китай, Турция и Польша.