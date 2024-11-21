Binance: курс биткоина побил рекорд и достиг отметки 97,5 тысяч долларов
Утром 21 ноября курс криптовалюты биткоин побил очередной рекорд. Он стоит 97,5 тыс. долларов за единицу, сообщается на сайте биржи Binance.
За сутки стоимость биткоина выросла на 5,76%. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,9 трлн долларов.
За 24 часа объем торгов этой криптовалютой составил 82,69 млрд долларов.
Ранее директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук сказал, что инвестирование в растущий биткоин не стоит оценивать как способ заработать быстрые деньги. Не нужно вкладывать в криптовалюту последние средства. На ее покупку можно выделить определенную часть капитала.