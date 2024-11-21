Binance: курс биткоина побил рекорд и достиг отметки 97,5 тысяч долларов

За сутки стоимость биткоина выросла на 5,76%. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,9 трлн долларов.

За 24 часа объем торгов этой криптовалютой составил 82,69 млрд долларов.

Ранее директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук сказал, что инвестирование в растущий биткоин не стоит оценивать как способ заработать быстрые деньги. Не нужно вкладывать в криптовалюту последние средства. На ее покупку можно выделить определенную часть капитала.