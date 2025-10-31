Бежать нельзя: что будет, если не вернуть ошибочную зарплату

Если не вернуть ошибочно начисленную зарплату, которая оказалась больше положенной, ее могут вычесть из последующих выплат, сообщил РИАМО экономист, директор по взаимодействию с органами власти адвокатского бюро «Михайлов и Партнеры» Алексей Хижняк.

Ранее стало известно, что россиянин из-за ошибки бухгалтерии получил 7 млн рублей и сбежал в другой город. Из-за сбоя система перечислила ему зарплаты сразу 34 сотрудников другого филиала.

«Это же похоже на то, как люди начинают распоряжаться ошибочно перечисленными деньгами через банковские приложения - за что получают сразу соответствующие меры ответственности», — отметил Хижняк.

Юрист объясняет, что письмом Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) от 01.10.2012 № 1286-6-1 устанавливается, что подобные ситуации относятся к «счетной ошибке» — это арифметический просчет. Например, вместо того, чтобы сложить суммы, в бухгалтерии их перемножили.

«Но все бухгалтеры давно уже работают в специальных компьютерных программах, которые помимо прочего рассчитывают зарплату, пособия и другие выплаты. Поэтому некоторые суды приравнивают к счетным и те ошибки, которые случились из-за неправильной настройки программы, ее некорректной работы или сбоя программного обеспечения», — объяснил эксперт.

Обычно работодатель письменно уведомляет работника о лишней сумме, выплаченной из-за счетной ошибки, и указывает срок, до которого работник должен вернуть деньги. Если работник сам не погасит долг в течение месяца со дня окончания этого срока, работодатель издает приказ об удержании долга из зарплаты.

«Но! Чтобы это сделать, на приказе работник должен написать, что согласен с суммой и основанием удержания. Если сотрудник не согласен, ничего не подписывает, а мы видим в приведенном выше инфоповоде именно этот случай, то работодателю ничего не остается, кроме как идти в суд, чтобы вернуть переплату», — сказал Хижняк.

Суд вынесет решение взыскать излишки с работника, только если работодатель докажет, что выплатил зарплату в большем размере именно из-за счетной ошибки.

Но если судьи решат, что ошибка была не счетная, а техническая, то с деньгами работодатель может попрощаться — они останутся у сотрудника.

То есть в той ситуации, когда работодатель по своей вине допустил именно техническую ошибку, а не счетную, не внес нужные данные в программу, за такие ошибки работник не должен нести ответственность. В том числе не должен возвращать лишние суммы. Так, по словам юриста, говорит многочисленная судебная практика нашей страны.