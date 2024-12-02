Без ипотеки: россиянам рассказали, как можно купить новую квартиру

Эксперт Шапцев: новую квартиру можно купить через trade-in и в рассрочку

Имеющие в собственности недвижимость могут улучшить жилищные условия с помощью trade-in, когда старая квартира идет в зачет при покупке новой, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

«Подобные программы сегодня появились у большого количества застройщиков, включая крупнейшие компании. В условиях общего снижения спроса на жилье и возрастающей сложности с реализацией своих квартир на вторичном рынке, данный инструмент может быть полезен очень широкой аудитории», — сказал Шапцев.

Он добавил, что также тем, кто не обладает значительным объемом денежных средств для покупки квартиры, можно воспользоваться рассрочкой платежа от застройщика.

«Инструмент работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный взнос за новостройку в размере 10-30% от ее стоимости, после чего в течение определенного времени, обычно до ввода дома, выкупает ее в рассрочку, внося небольшой фиксированный платеж», — уточнил гендиректор.

По его словам, например, в Москве для покупки квартиры стоимостью 11 млн рублей в период рассрочки придется выплачивать по 50 тыс. рублей в месяц.

«Данный инструмент сегодня предлагает большинство застройщиков в качестве основной альтернативы ипотеки пока ставки по ней высоки», — отметил собседник.

Как рассказал Шапцев, еще не стоит забывать, что благодаря высокой ключевой ставке банки сейчас предлагают весьма выгодные условия по депозитам, что также можно использовать для решения жилищного вопроса.

«Открывая краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, можно постепенно увеличивать свой первоначальный взнос. Как только ипотечные ставки снизятся до приемлемого уровня, деньги можно снять и выйти на рынок жилья. Либо часть денежных средств можно направить на покупку квартиры в рассрочку от застройщика, а остальные положить на депозит и за счет процентов погашать ежемесячный платеж», ― заключил эксперт.