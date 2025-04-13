Белый дом заявил о серьезных рычагах воздействия на Китай

США полностью финансируют Китай, а также развитие этой страны и ее индустриализацию. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата администрации президента Стивен Миллер, подчеркнув, что у Вашингтона есть серьезные рычаги воздействия на КНР, пишет ТАСС .

«США также обладают значительными и основательными рычагами воздействия на Китай. В первую очередь, мы полностью финансируем страну, все ее развитие и индустриализацию. У нас есть и другие рычаги воздействия, не хочу углубляться в это, но есть много крайне важных для безопасности Китая вещей, в которых они нуждаются в США», — заявил Миллер.

По мнению замглавы аппарата Белого дома, самым мудрым и лучшим решением для Китая было бы пойти по пути деэскалации (процесс снижения напряженности в конфликтной ситуации — ред.).

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что для 185 стран и территорий меняются пошлины на импорт. 9 апреля американский лидер сообщил о приостановке повышения пошлин в отношении 75 стран на 90 дней, так как лидеры этих государств выразили желание провести переговоры. Для них на этот период пошлины будут составлять 10%, но на Китай эта практика не распространяется.

Пошлина на импорт из Китая сначала поднялась до 104%. Трамп заявил, что она будет действовать до тех пор, пока Пекин не согласится на торговую сделку с США. После этого Китай заявил, что намерен отстаивать свои права, и повысил ставку на американский импорт до 94%.

Трамп незамедлительно отреагировал и повысил ставку на импорт из КНР до 125%. Затем с учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточную борьбу ряда стран, в том числе Китая, с распространением наркотиков, общая пошлина для Пекина стала равна 145%. Эта ставка действует и до настоящего момента.

Ранее политолог Григорий Бовт объяснил, почему Китай «не прогнется» перед США. По его мнению, у Пекина есть все ресурсы для того, чтобы выстоять.