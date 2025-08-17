Банковский депозит или сдача жилья в аренду: эксперт рассказал, что выгоднее

При выборе инвестиционной стратегии необходимо учитывать планируемый срок вложений и потребность в быстром доступе к средствам. По словам представителя проекта «Моифинансы.рф» при НИФИ Минфина России Игоря Комарова, именно эти факторы определяют итоговую прибыльность инвестиции. Эксперт рассказал, при каких условиях обе стратегии имеют свои преимущества, пишет «Прайм» .

Счет в банке

Банковский вклад имеет ряд преимуществ, так как у человека остается возможность снятия денег в любой момент, хоть и с потерей начисленных процентов, регулярные выплаты процентов, налоговые преференции на первый миллион рублей депозитов, также есть государственная защита вкладов до 1,4 млн рублей.

В ближайшее время банки предложат клиентам новый финансовый инструмент — безотзывные депозитные сертификаты. По словам Комарова, эти вклады будут иметь страховое покрытие до 2,8 млн рублей, но при этом не позволят снять средства до окончания срока действия.

Специалист отметил, что обычные банковские депозиты остаются одним из самых доступных способов сбережения денег. Они не требуют от вкладчика никаких дополнительных действий после открытия и защищены системой страхования вкладов. Единственной угрозой для таких накоплений является обесценивание средств из-за инфляции.

Инвестиции в жилье

В отличие от банковских вкладов, инвестиции в арендную недвижимость представляют собой долгосрочное вложение капитала с периодом окупаемости в несколько лет. Такие инвестиции сопровождаются определенными трудностями, главная из которых — необходимость располагать крупной суммой денег для первоначального приобретения объекта.

Инвестиции в недвижимость имеют свои финансовые особенности. Владельцам приходится регулярно оплачивать коммунальные услуги и налоги на собственность. Доходность снижается из-за периодов простоя — дней при краткосрочной или месяцев при долгосрочной аренде, когда квартира пустует.

Дополнительные расходы могут возникнуть из-за недобросовестных жильцов — потребуются средства на восстановительные работы и страхование от серьезных повреждений. Однако эксперты отмечают, что регистрация в качестве самозанятого позволяет существенно снизить налоговую нагрузку с 13% до 4-6%.

Дополнительным преимуществом является возможность роста стоимости самой недвижимости, который в последние годы превышал инфляцию, хотя такая тенденция непостоянна. Недвижимость также представляет ценность как место для собственного проживания или как наследство для детей.

По словам Комарова, аренда квартир в Москве приносит владельцам доход около 5% в год до вычета налогов и расходов на обслуживание, в удачных случаях достигая 6-7%. Хотя это менее выгодно по сравнению с текущими банковскими ставками, такая доходность вполне сопоставима со средней исторической доходностью депозитов, которая с 2005 года составляет около 8% годовых.

Что выгоднее?

Выгода стратегий зависит от конечной цели конкретного инвестора. Комаров отметил, что банковский депозит подойдет тем, кто ценит ликвидность, гарантию возврата средств в рамках системы страхования вкладов и отсутствие дополнительных забот. Недвижимость же может стать хорошим вариантом для инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, управлению имуществом и принятию связанных с этим рисков.

Эксперт также рекомендует распределять финансы по разным направлениям для максимальной эффективности. По его словам, лучше часть денег держать на банковских депозитах, обеспечивая надежность и быстрый доступ к средствам, а другую часть вложить в недвижимость или альтернативные активы, которые могут вырасти в цене.