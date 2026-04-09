Банки РФ будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

Начиная с 1 июля 2026 года в России для переводов, осуществляемых с использованием Системы быстрых платежей (СБП), вводится обязательный обмен идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) клиентов. Данное нововведение, как сообщил руководитель направления СБП в центре противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков, направлено на борьбу с дропперством, сообщает РИА Новости .

Как было заявлено на форуме НСПК «Антифродум», с указанной даты заполнение ИНН становится обязательным требованием. Согласно представленной информации, это правило будет распространяться на операции между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Позднее в пресс-службе НСПК уточнили, что обязанность по обмену данными возлагается непосредственно на кредитные организации, которые будут передавать ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК.

Эксперт пояснил, что, в отличие от номера телефона, банковской карты, счета или даже паспорта, идентификационный номер налогоплательщика является практически неизменяемым реквизитом для физического лица, что повышает его ценность для идентификации. По словам Юркова, ИНН выступает универсальным идентификатором, позволяющим проводить оценку рисков одновременно как в платежной системе «Мир», так и в СБП. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию более эффективных инструментов, направленных на усложнение для дропперов обхода ранее установленных ограничений.

Национальная система платежных карт выполняет функции оператора платежной системы «Мир», а также операционного и платежного клирингового центра для переводов через СБП и в национальной системе платежных карт.

