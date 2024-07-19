сегодня в 12:48

Банки по всему миру пострадали из-за технического сбоя у Microsoft

Банки и платежные системы Австралии и Новой Зеландии столкнулись с проблемами из-за массового сбоя программного обеспечения Microsoft, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Crisis24.

Клиенты этих финансовых организаций пожаловались на проблемы с переводами электронных платежей и общий сбой онлайн-банкинга. Так, из-за технического сбоя Microsoft пострадали компании National Australia Bank, Bendigo Bank, Bank of New Zealand и т. д.

В этих финансовых организациях уже подтвердили наличие проблем. По их словам, причина сбоя кроется во внешнем поставщике связи.

Крупнейший по количеству клиентов банк ЮАР Capitec также столкнулся с проблемами, хотя его клиенты все еще могут совершать операции по картам. Кроме того, массовый сбой повлиял на работу Банка Израиля.

Ранее в корпорации Microsoft пообещали постепенно восстановить работу сервисов после произошедшего глобального сбоя. Специалисты уже устраняют неполадки.

Сбой в работе Windows повлиял прежде всего на работу секторов банкинга, авиаперевозок и СМИ.