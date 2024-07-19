Microsoft постепенно стабилизирует работу сервисов после масштабного сбоя
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В корпорации Microsoft заявили, что ее сервисы постепенно восстанавливают работу после произошедшего массового сбоя, сообщает ТАСС.
Специалисты продолжают устранять неполадки, отмечается в акаунте компании в соцсети X.
Ранее пользователи жаловались на сбой в работе программного обеспечения у Microsoft. Сервисы корпорации по всему миру стали выдавать ошибку.
Массовый сбой в работе операционной системы Windows спровоцировал ряд трудностей в работе банков, авиаперевозок, СМИ и в других сферах.
По данным портала The Verge, причиной сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, которые работают на базе этой ОС, известная как «синий экран смерти».