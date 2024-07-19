Microsoft постепенно стабилизирует работу сервисов после масштабного сбоя

сегодня в 11:26

В корпорации Microsoft заявили, что ее сервисы постепенно восстанавливают работу после произошедшего массового сбоя, сообщает ТАСС.

Специалисты продолжают устранять неполадки, отмечается в акаунте компании в соцсети X.

Ранее пользователи жаловались на сбой в работе программного обеспечения у Microsoft. Сервисы корпорации по всему миру стали выдавать ошибку.

Массовый сбой в работе операционной системы Windows спровоцировал ряд трудностей в работе банков, авиаперевозок, СМИ и в других сферах.

По данным портала The Verge, причиной сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, которые работают на базе этой ОС, известная как «синий экран смерти».