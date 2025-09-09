Банки могут ввести проценты по счетам до востребования: причина — цифровой рубль

Внедрение цифрового рубля не приведет к значительному оттоку средств вкладчиков, поскольку цифровой рубль необходим в первую очередь для осуществления расчетов, а вклады служат совсем другим целям. При этом после введения цифрового рубля банки могут ощутить некоторое снижение средств на счетах до востребования, сообщил РИАМО первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

Даже сейчас, чтобы оплатить товар или совершить перевод, физические лица могут снимать деньги со вклада — и неважно, будут они платить цифровым рублём или картой, это никак не отразится на их намерениях, комментирует финансист.

«На то, будет ли уменьшение средств на вкладах, влияет в основном ставка по депозиту, которая формируется ключевой ставкой ЦБ. Если ключевая ставка будет снижаться, привлекательность депозитов упадёт, и вот тогда мы можем увидеть снижение объёмов вкладов. Но не из-за цифрового рубля», — объясняет банкир.

С другой стороны, после введения цифрового рубля банки могут ощутить некоторое снижение средств на счетах до востребования, полагает он. Их объём несоизмеримо меньше, чем на депозитах, но эти средства для банков условно бесплатные, и они используют их для управления ликвидностью и заработка. Чтобы удержать эти деньги, банкам, вероятно, придётся вводить проценты по счетам до востребования, высказывает сове мнение Христианов.

«Модель поведения физического лица может быть следующей: для крупной покупки средства снимаются с депозита на текущий счет, затем переводятся в цифровой рубль для осуществления бесплатного и быстрого платежа — если он действительно будет таковым. Иначе смысла в этом нет, и можно просто использовать карту или обычный перевод. После получения цифровых рублей контрагент, скорее всего, будет заинтересован вернуть их обратно в банковскую систему — либо на счёт до востребования, либо на депозит, чтобы получать процент. Таким образом, деньги в цифровой форме не будут надолго задерживаться и быстро вернутся в банки», — говорит банкир.

Однако расходы банков всё же могут вырасти: как за счёт затрат на внедрение цифрового рубля, так и из-за возможной необходимости платить проценты по счетам до востребования, добавляет Христианов.