сегодня в 20:10

Банк России установил официальный курс доллара и евро на 24 марта

Центробанк России опубликовал на сайте курс на 24 марта, согласно которому, доллар будет стоить на 2,12 рубля меньше, чем накануне.

Так, во вторник курс американской валюты к рублю будет оцениваться в 81,9 рублей вместо 84,02 рубля.

Курс евро составляет 94,7 рублей (- 2,56 рублей), а китайского юаня — 11,9 рублей (- 34,6 коп.).

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи и акции нефтяников упали после обвала цен на нефть из-за моратория президента США Дональда Трампа на удары по Ирану.

