Индекс Мосбиржи и акции нефтяников упали после обвала цен на нефть

Акции нефтяников снизились вслед за ценами на нефть, а затем потянули вниз индекс Мосбиржи. IMOEX2 снизился на 2,37% до 2804,51 пункта, сообщает РБК .

Так рынок отреагировал на мораторий президента США Дональда Трампа на удары по Ирану. Он будет действовать пять дней, чтобы Вашингтон мог продолжить переговоры с Тегераном.

Это же заявление американского лидера привело к тому, что цена биткоина взлетела на 4,3%. Он начал расти в 14:05. На тот момент курс составлял 68,5 тыс. долларов.

Ранее Трамп пообещал ударить по электростанциям Ирана, если страна не откроет доступ к проходу по Ормузскому проливу. Президент дал стране 48 часов для принятия соответствующего решения.

