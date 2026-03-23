Биткоин взлетел после введения Трампом моратория на удары по Ирану

Цена биткоина взлетела на 4,3% после слов американского президента Дональда Трампа о введении пятидневного запрета на атаки энергообъектов Ирана. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Биткоин начал расти в 14:05. На тот момент его курс составлял 68,5 тыс. долларов.

Локального максимума криптовалюта достигла в 14:13 по Московскому времени. Курс повысился до 71,4 тыс. долларов.

Затем произошла коррекция. После этого курс криптовалюты составляет в среднем 70,4 тыс. долларов.

Цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum увеличилась на 7,26%. Она практически дошла до отметки 2,2 тыс. долларов. Затем произошла коррекция, и стоимость снизилась до 2,1 тыс.

Днем 23 марта Трамп сказал, что на протяжении двух суток вел переговоры с представителями Ирана. Американский лидер запретил ВС США бить по энергетической инфраструктуре страны в течение ближайших пяти дней.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля.

