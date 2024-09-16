Банк России: рост потребительских цен остается высоким в стране

С поправкой на сезонность в годовом выражении прирост цен в августе составил 7,6%, сообщает пресс-служба Банка России .

В последний летний месяц цены росли слабее, чем в июле, когда на инфляцию значительно повлияла индексация коммунальных тарифов. При этом в августе многие показатели устойчивого роста цен возросли.

Годовая инфляция практически не изменилась и составила 9,1%. По информации ЦБ, она формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, который опережает возможности наращивания производства товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление в III квартале складывается ниже, чем в II квартале, но выше, чем в I квартале.

В ЦБ подчеркнули, что для снижения инфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

Ранее ЦБ заявил, что рост российской экономики несколько замедлился. На это повлияло нарастание ограничений на стороне предложения и снижение внешнего спроса.