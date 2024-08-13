Банк России аннулировал лицензию у «Америкэн Экспресс Банка»

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Банк России во вторник выпустил приказ об аннулировании у ООО «Америкэн Экспресс Банк» лицензии на проведение банковских операций, сообщает пресс-служба регулятора.

Кредитная организация по величине активов находилась на 300 месте в российской банковской системе.

Лицензию у «Америкэн Экспресс Банка» аннулировали после того, как организация направила в ЦБ соответствующее ходатайство. Его подача была связана с началом процесса добровольной ликвидации ООО. Теперь в компании назначат ликвидатора.

В Центробанке подчеркнули, что «Америкэн Экспресс Банк» не участвует в системе страхования вкладов.

В июне ЦБ РФ отозвал лицензию у «Автоградбанка» за нарушение федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора.