ЦБ РФ отозвал лицензию у «Автоградбанка»

Центробанк России с понедельника отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка», сообщает пресс-служба ЦБ .

Лицензию отозвали в связи с тем, что кредитная организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последние 12 месяцев к «Автоградбанку» неоднократно применяли меры, вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Помимо этого, банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Информацию о проводившихся банком операциях с признаками совершения уголовно наказуемых деяний регулятор направит в правоохранительные органы.

Вкладчикам возвратят 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).