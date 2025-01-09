Банк «Открытие» прекратил деятельность с 1 января

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Банк «Открытие» прекратил свою деятельность в результате реорганизации. Президент — председатель правления банка Михаил Алексеев прекратил полномочия 31 декабря, сообщает РБК .

В последний день года свои должности покинули также три члена правления банка и два зампредседателя. Их имена не озвучивали.

В декабре 2022 года ВТБ выкупил «Открытие» за 340 млрд рублей. Организацию присоединили к БМ-банку, который также принадлежит ВТБ. Клиенты «Открытия» автоматически переведут в БМ-банк.

ВТБ планировал ликвидировать банк и сдавать его лицензию, но стратегию поменяли из-за большого количества неконтактных клиентов — 100 тыс. человек.

Ранее стало известно, что должность советника президента — председателя банка ВТБ получил бывший посол России в США Анатолий Антонов. Его работа сосредоточится на развитии международных контактов ВТБ с дружественными странами.