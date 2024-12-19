Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ

Должность советника президента — председателя банка ВТБ получил бывший посол России в США Анатолий Антонов. Его работа сосредоточится на развитии международных контактов ВТБ с дружественными странами, сообщает РБК .

Также в задачи Антонова входит координация участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС. Партнеры ВТБ активно взаимодействуют с государствами Глобального Юга, поэтому дипломатический опыт нового советника будет особенно востребован.

Антонов занимал должность посла с 2017 года. Он вернулся на родину, а чуть позже президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке. В Кремле отметили, что новый посол обязательно будет назначен, а отставка Антонова не означает понижения дипломатических связей с США.

В СМИ называли наиболее вероятным кандидатом на должность посла в Вашингтоне бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на данный момент на эту должность рассматривают одного кандидата.

Ранее британский посол в Москве Найджел Кейси без комментариев покинул министерство иностранных дел РФ. При этом причина, по которой британский дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, не уточняется.