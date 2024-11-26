Посол Великобритании Найджел Кейси без комментариев покинул МИД РФ

сегодня в 19:24

Британский посол в Москве Найджел Кейси без комментариев покинул министерство иностранных дел РФ, сообщает ТАСС .

При этом причина, по которой британский дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, не уточняется.

Кейси пробыл в МИД РФ около часа чуть более часа и после выхода отказался давать комментарии журналистам, собравшимся у здания на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что МИД РФ определился с кандидатурой посла России в США, которым назначен директор департамента Северной Америки министерства, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев.