Секрет полишинеля: МИД РФ определился с кандидатурой посла России в США

МИД РФ: с кандидатурой посла России в США определились давно

С кандидатурой будущего посла России в США уже определились. Она стала известна давно, рассказали РБК в министерстве иностранных дел.

На протяжении последних двух месяцев кандидатура посла РФ в США — «секрет полишинеля». Комментировать будущее назначение во внешнеполитическом ведомстве не могут, поскольку есть прописанные законом ограничения, добавили в МИД РФ.

До этого РБК со ссылкой на «Коммерсант» сообщало о том, что послом России в США может быть назначен директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Эту информацию подтверждали и другие источники издания.

Ранее президент России Владимир Путин отозвал Анатолия Антонова с должности посла РФ в США. Соответствующий указ он подписал 10 октября 2024 года.