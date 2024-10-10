Путин отозвал Анатолия Антонова с должности посла России в США
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Анатолий Антонов освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в США. Соответствующий указ 10 октября 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Также Антонов был освобожден и от другой должности. Он больше не будет постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
Ранее сообщалось, что Антонов 5 октября завершил работу в качестве посла РФ в США. Его вернули на родину. Дипломат занимал должность с 21 августа 2017 года. Он имеет 30-летний опыт работы как в РФ, так и за границей.
Антонов 4 октября заявлял, что ему поступают угрозы физической расправы. Их отправляют и другим дипломатам из РФ.
Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что нового посла страны в США, скорее всего, назначат не раньше выборов президента. Они в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.