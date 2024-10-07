Стало известно, когда Россия назначит нового посла в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что нового российского посла в Вашингтоне было бы логичнее назначить после того, как в США пройдут выборы президента, то есть после 5 ноября. Об этом сообщает SHOT .

Также заявление Ушаков сделал в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. Он отметил, что не важно, когда именно назначат посла России в США. Главное, что тот все же появится в ближайшем будущем.

Полномочия Анатолия Антонова в качестве посла России в США завершились 5 октября. Он возвращается обратно в РФ, чтобы продолжить службу.

Ранее и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что Москве с зимы 2024 года 5 раз высокомерно отказывали в выступлениях в ОБСЕ. Это происходило после того, как Кремль посылал запрос на отправку докладчиков.