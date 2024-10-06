Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ пять высокомерных отказов

Россия с зимы 2024 года получила от председательства форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов, касающихся приглашения отечественных высокопоставленных докладчиков для представления позиции Москвы, сообщила и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она уточнила. что тогда форумом руководили Кипр (зима) и Хорватия (весна-лето).

По ее словам, в этом году ситуация на ФСОБ оставалась «крайне нестабильной».

«Дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются», — отметила Жданова в интервью РИА Новости.

Как рассказала дипломат, в таких условиях делегация из РФ не присоединялась к консенсусу об организации трети пленарных заседаний форума прошлым летом.