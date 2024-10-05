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Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Анатолий Антонов закончил работу в качестве посла Российской Федерации в США, он возвращается на родину. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Вашингтоне.

Антонов — российский государственный деятель, дипломат. Занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла России в США с 21 августа 2017 года.

Дипломат более 30 лет проработал в системе министерства иностранных дел СССР и РФ на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом.