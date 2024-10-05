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Bank of Cyprus закрыл 20 тыс счетов россиян с февраля 2022 года

После начала специальной военной операции крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, которые принадлежали 7 тыс. гражданам РФ. При этом кредитная организация оставила счета российских пенсионеров, сообщает Frank Media .

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — заявил представитель кипрского банка Карен Ле Канну.

Он подчеркнул, что банк приступил к санации клиентской базы после введения ограничительных мер в отношении России в ответ на воссоединение Крыма.

Представитель Bank of Cyprus отметил, что на сегодняшний день владельцами оставшихся счетов являются россияне пенсионного возраста.

Ле Канну добавил, что при выборе клиентов, чьим счетам будет отказано в обслуживании, банк опирался на «международные стандарты комплаенса», а также на свою собственную политику управления рисками.

Ранее стало известно, что «ЮниКредит Банк» прекратит начисление процентов по единственному накопительному счету с 1 ноября текущего года. Кредитная организация входит в список системно значимых организаций на территории РФ.