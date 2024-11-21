Банк ДОМ.РФ до 23% повышает ставку по вкладу «Мой Дом»

С 21 ноября Банк ДОМ.РФ увеличивает доходность вклада-конструктора «Мой Дом» для всех сроков размещения до года. Максимальная ставка по вкладу на годовом сроке составляет 23%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При размещении от 1 млн рублей при учете повышения доходность составит:

3 месяца — 21,8%;

6 месяцев — 22,6%;

9 месяцев — 22,8%;

1 год — 23%.

Для сроков в 1,5, 2 или 3 года банк предлагает доходность 19%. Максимальными ставками могут воспользоваться и действующие, и новые клиенты без дополнительных условий или требований по максимальной сумме или оплате картами. Размер ставки фиксируется на срок депозитного договора.

Средства на всех накопительных счетах и вкладах страхуются в агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Мобильный банк предлагает широкий функционал управления вкладами, в том числе открытие вкладов, снятие и пополнение средств.

Узнать подробные условия оформления и оставить заявку можно на официальном портале банка по ссылке.