Банк ДОМ.РФ до 23% повышает ставку по вкладу «Мой Дом»
С 21 ноября Банк ДОМ.РФ увеличивает доходность вклада-конструктора «Мой Дом» для всех сроков размещения до года. Максимальная ставка по вкладу на годовом сроке составляет 23%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
При размещении от 1 млн рублей при учете повышения доходность составит:
- 3 месяца — 21,8%;
- 6 месяцев — 22,6%;
- 9 месяцев — 22,8%;
- 1 год — 23%.
Для сроков в 1,5, 2 или 3 года банк предлагает доходность 19%. Максимальными ставками могут воспользоваться и действующие, и новые клиенты без дополнительных условий или требований по максимальной сумме или оплате картами. Размер ставки фиксируется на срок депозитного договора.
Средства на всех накопительных счетах и вкладах страхуются в агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Мобильный банк предлагает широкий функционал управления вкладами, в том числе открытие вкладов, снятие и пополнение средств.
Узнать подробные условия оформления и оставить заявку можно на официальном портале банка по ссылке.