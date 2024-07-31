Бакальчук рассказала о дальнейшей судьбе Wildberries после слияния с Russ

Создательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук дала ответ на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в котором он сказал о рейдерском захвате компании. Также она прокомментировала, что изменится для клиентов маркетплейса.

В интервью kp.ru бизнесвумен опровергла заявления о том, что на нее оказывают давление при слиянии с Russ Outdoor. Она встретилась с корреспондентом «Комсомольской правды» в публичном месте — кафе в центре Москвы, неподалеку от офиса компании. Это подтверждает слова предпринимательницы о том, что никакого рейдерского захвата Wildberries не было.

Бакальчук успокоила россиян, которые интересуются дальнейшей судьбой маркетплейса. Wildberries, по ее словам, будет работать в прежнем режиме даже после слияния с Russ Outdoor. Для клиентов ничего кардинально не поменяется, а ассортимент будет только расширяться.

В июле 2024 года стало известно о грядущем слиянии компаний Wildberries и Russ Outdoor. Новая фирма планирует стать конкурентом для мировых компаний Alibaba и Amazon. Ожидается, что маркетплейс зайдет на территорию КНР и других дружественных РФ государств СНГ, Африки, Ближнего Востока, Африки. Также после слияния планируется разработать аналог международной платежной системе SWIFT.

Ранее Бакальчук подала в суд на мужа Владислава. Будут рассматриваться требования, вытекающие из семейных отношений.