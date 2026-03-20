Багреева: объем онлайн-торговли в Москве в 2025 году составил 1,9 трлн рублей

В 2025 году объем столичного онлайн-рынка достиг отметки в 1,9 трлн рублей. Если оценивать динамику в сопоставимых ценах, этот результат на 14% превышает показатели предыдущего года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что рост электронной коммерции в столице связан с изменением потребительского поведения москвичей.

«Все больше москвичей предпочитают маркетплейсы и другие интернет-сервисы, которые предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, а постоянно развивающаяся инфраструктура онлайн-торговли — расширение служб доставки и развитие платежных сервисов — делает процесс покупки быстрым и удобным. В 2025 году объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,9 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 14% выше показателя 2024 года», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что на электронную коммерцию приходится почти четверть общего торгового оборота столицы.

Почти 28% от всего объема интернет-продаж приходится на продуктовый сектор. По итогам 2025 года оборот в этой категории составил 531 млрд рублей, увеличившись на 24%, что обусловлено растущей популярностью сервисов доставки еды.

Согласно информации Ассоциации компаний интернет-торговли, второе место по объему онлайн-продаж занимают товары для дома и мебель с долей почти 16% (294 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров сегмент одежды и обуви, на который приходится около 13% рынка (243 млрд рублей). Годовой рост в этих категориях составил 26% и 11% соответственно.

Кроме этих секторов, существенный скачок продемонстрировала категория цифровых товаров, включающая программное обеспечение, музыку, видео, онлайн-курсы, электронные книги и игровые подписки. Здесь обороты подскочили на 42%, достигнув 91 млрд рублей. Выручка интернет-магазинов, специализирующихся на садовой технике и инструментах, выросла на 28% и составила 85 млрд рублей.

