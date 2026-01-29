Багреева: Москва сэкономила почти 110 млрд рублей в госзакупках в 2025 году

В 2025 году за счет государственных закупок московским заказчикам удалось сохранить более 100 млрд рублей. Такой результат стал возможен благодаря высокому уровню конкуренции при проведении процедур и использованию механизма экспертной оценки начальной максимальной цены контрактов (договоров), сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в состоявшихся конкурентных закупках прошлого года на каждый лот претендовало в среднем не менее четырех поставщиков.

«Таким образом обеспечивается высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов. Кроме того, экономия в закупках достигается благодаря экспертизе начальных максимальных цен контрактов (договоров) — механизму, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. В 2025 году эксперты выдали 2,8 тыс. таких заключений», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что благодаря снижению цен в ходе торгов и по итогам экспертных оценок город сэкономил 108,9 мдрд рублей бюджетных средств.

Проведение экспертизы цен служит действенным способом оптимизации расходов бюджета. Ее выполняют для контрактов стоимостью свыше 30 млн рублей в рамках 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей при закупках по 223-ФЗ. В Москве такую экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров), за исключением закупок, связанных с текущим ремонтом, благоустройством, созданием пешеходных зон, сносом, локальными мероприятиями и ремонтно-реставрационными работами, проводит Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Дополнительные сведения об экономике Москвы доступны на официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.