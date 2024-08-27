Автоконцерн «Камаз» планирует открыть производство в Туркмении

сегодня в 19:47

Директор региона Туркменистан АО «Внешнеторговая компания „Камаз“ Марат Гарифуллин заявил, что в настоящее время ведется обсуждение открытия производства в Туркмении, сообщает ТАСС .

Российский автоконцерн предложил открыть объект, на котором начнется производство техники, в том числе шасси. Большегрузы будут создаваться под местным брендом.

Гарифуллин выразил надежду на принятие положительного решения по данному вопросу в ближайшее время.

Как отметил министр финансов и экономики Туркмении Сердар Джораев, речь может идти о создании совместного предприятия. На сегодняшний день продукция российского автозавода широко представлена на туркменском рынке.

В текущем году «Камаз» планирует поставить в Туркмению более 100 единиц техники. По словам Гарифуллина, в настоящее время прирабатывается госконтракт и согласовываются технические части.

Ранее стало известно, что стоимость отечественного седана Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше, чем в России. Стоимость нового автомобиля составила порядка 535–695 тыс. рублей.