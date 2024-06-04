«Авито»: стоимость организации свадьбы в Москве начинается от 27 тысяч рублей

Средняя стоимость организации свадьбы в Москве, включая поиск площадки, заказ торта и кейтеринг, начинается от 27 тысяч рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

Эксперты выяснили, что за последний год заметно вырос интерес к услугам по организации свадьбы под ключ — в Москве спрос на них увеличился на 384%.

Интерес к услугам по оформлению свадьбы увеличился на 510%. Кроме того, важный атрибут свадебного торжества — это тематический декор. Стилистическое оформление площадки стало популярнее на 264%, чем годом ранее.

Ранее Mash сообщал, что из-за подорожания организации свадеб россияне перестали планировать церемонию заранее и приглашать большое количество друзей и родственников. Самой затратной частью праздника остается банкет, на который уходит около 40% всего бюджета.