Продажа «Авиасейлс» за 23 млрд рублей? В компании ответили на слухи
Фото - © Авиасейлс
Крупнейший российский поисковик авиабилетов «Авиасейлс» не ведет переговоров о продаже, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авиасейлс».
«Менеджмент и акционеры „Авиасейлс“ не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу», — заявили в пресс-службе сервиса.
Таким образом в компании прокомментировали публикации о том, что владельцы поисковика якобы ищут покупателя на бизнес.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы компании начали поиск покупателя и что потенциальными приобретателями могут выступить крупные банки. Барьером для сделки эксперты называли сложную структуру владения и возможное наличие зарубежных активов. Эксперт оценили стоимость бизнеса в не менее 300 млн долларов (23,16 млрд рублей).
В «Авиасейлс» эти данные опровергли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.