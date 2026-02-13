Продажа «Авиасейлс» за 23 млрд рублей? В компании ответили на слухи

Крупнейший российский поисковик авиабилетов «Авиасейлс» не ведет переговоров о продаже, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авиасейлс».

«Менеджмент и акционеры „Авиасейлс“ не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу», — заявили в пресс-службе сервиса.

Таким образом в компании прокомментировали публикации о том, что владельцы поисковика якобы ищут покупателя на бизнес.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы компании начали поиск покупателя и что потенциальными приобретателями могут выступить крупные банки. Барьером для сделки эксперты называли сложную структуру владения и возможное наличие зарубежных активов. Эксперт оценили стоимость бизнеса в не менее 300 млн долларов (23,16 млрд рублей).

В «Авиасейлс» эти данные опровергли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.