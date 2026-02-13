Собственники поисковика «Авиасейлс» выставили его на продажу

Владельцы крупнейшего отечественного поисковика авиабилетов «Авиасейлс» ищут покупателя на этот бизнес. Его стоимость оценивается в свыше чем 23 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Заинтересоваться покупкой поисковика могут крупные банки. Но препятствиями для потенциального покупателя могут стать сложная система владения бизнесом и возможное наличие активов за границей.

По сведениям двух источников в инвесткругах, продажа «Авиасейлс» сейчас еще находится в стадии подготовки, конкретных переговоров нет. Еще один источник не исключает, что владеющие основными долями инвестфонды могут собирать предложения от потенциальных покупателей, но дешево этот бизнес не продадут.

«Менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка», — сказали в свою очередь в «Авиасейлс».

Как считает инвестбанкир Илья Шумов, на сегодняшний день стоимость поисковика авиабилетов составляет не менее 300 млн долларов (23,16 млрд рублей). Эксперт уточнил, что существенная доля данного бизнеса располагается не в РФ, поэтому сделать объективную оценку сложно.

Кроме того, источник на туристическом рынке объяснил, что заработок поисковиков и систем бронирования как правило складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, которые они получают на конвертации валют.

