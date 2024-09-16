Аппетиты растут: сколько денег нужно для счастья петербуржцам

На 3 тысячи рублей за год выросла цифра, которую жители Санкт-Петербурга обозначают как количество денег, нужное для счастья в месяц. Об этом сообщает «Царьград» .

Последний опрос сервиса SuperJob показал, что жители Северной столицы мечтают о зарплате в 240 тысяч рублей, а средний показатель по России составляет 250 тысяч.

«Примечательно, что в марте 2024 года и сентябре 2023-го жителям Северной столице для этого хватало 237 тысяч рублей. А полтора года назад, в марте 2023-го эта сумма равнялась 230 тысячам рублей», - отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует замедление роста зарплат в РФ в два раза, до 9 процентов в 2025 году. При этом в текущем году произойдет рекордное с 2008 года увеличение номинальных выплат на 16%. За последние несколько лет увеличился дефицит кадров, это главная причина роста заработных плат: организации вынуждены удерживать сотрудников за счет более выгодных условий.