Андрей Воробьев: стартовал прием заявок на гранты для развития семейных ферм

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте приема заявок на получение грантов для развития семейных ферм, который продлится до 8 августа.

«Каждый победитель получит до 30 млн рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было 7 победителей — они получили гранты на общую сумму 118 млн рублей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Семейная ферма должна быть зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не иметь задолженностей перед бюджетом. Кроме того, минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме.

Деньги от гранта можно будет потратить на приобретение земельных участков — не более 60% от затрат; строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования — не более 60% от затрат.

Кроме того, их можно потратить на уплату процентов по льготному инвесткредиту в течение 18 месяцев с момента получения гранта, также с их помощью можно погасить сам льготный инвесткредит — не более 20%.

Победители станут известны до 13 сентября. Подать заявку на грант можно на портале.